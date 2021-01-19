البرازيل: تفشى كورونا فى ماناوس ليس مرتبطا بأى طفرة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن تفشي فيروس كورونا في مدينة ماناوس الأمازونية لا يمت بصلة لأي طفرة جديدة للفيروس.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو: "تفشي فيروس كورونا في مدينة ماناوس الأمازونية لم يكن مرتبطا بطفرة جديدة من الفيروس، بل هو نفس الفيروس الذي تسبب بالموجة الأولى من المرض".وتصدرت ماناوس عناوين الصحف في الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع معدل الوفيات بكورونا، ونقص أسطوانات الأوكسجين للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة.