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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هانى رمزى يطلب تنفيذ وصية حسن حسنى وطلعت زكريا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:55 ص
هانى رمزى
هانى رمزى
حسين الجندي
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كشف الفنان هاني رمزي تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، موضحا أنه يتمنى تقديمه لكن لا يوجد سيناريو صالح لذلك حتى الآن.

وأضاف رمزي، خلال حواره مع الإعلامية مها الصغير ببرنامج "It’s Show time" على قناة "cbc"، أن الفنان الراحل حسن حسني أوصاه بعمل الجزء الثاني من الفيلم، وكذلك الراحل طلعت زكريا، وبالتالي يتمنى أن يحقق وصيتهما، لكن لا بد من توافر سيناريو جيد، لا يقل عن الأول في الكوميديا والمواقف الساخرة والقصة ككل.

وتابع: "الجزء الثاني من غبي منه فيه حلم من أحلامي ووصية حسن حسني وطلعت زكريا.. نيللي كريم متحمسة ورامي إمام متحمس، لكن بجد دا أصعب فيلم أنا ممكن أعمله في حياتي لأن نجاح الجزء الأول كان قوي جدا ولذلك لازم التاني يبقى أحلى من الأولاني، أو على الأقل بحلاوة الأولاني".

وأضاف: "الكوميديا صعبة جدا كل اللي معطلني السنين اللي فاتت إني اطمن للسيناريو مقدرش أطلع أبوظ نجاح الأولاني.. اتعرض عليّ سيناريوهات للجزء الثاني لكن رفضتها لأنها لا تصلح وليست بنفس الجودة.. ورغم ذلك نفسي أعمله إكراما لوصيتهم ليا".
هانى رمزى
هانى رمزى
هانى رمزى
هانى رمزى

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