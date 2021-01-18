في أقل من 10 أيام.. إنقاذ قطة ثانية في كفر الشيخ (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة كفر الشيخ من إنقاذ قطة معلقة بأحد الأبراج السكنية بطريق صبري القاضي بمدينة كفر الشيخ، وذلك بعد استغاثات من سكان العقار خشية على القطة من خطر السقوط، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالاستجابة للاستغاثة وقامت بإنزال القطة وإنقاذها.وتعد تلك هي الواقعة الثانية في أقل من 10 أيام، حيث أنقذت الحماية المدنية قطة كانت معلقة هي الأخرى في إحدى العمارات السكنية بجانب الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، وذلك استجابة لاستغاثات المواطنين أيضا.وقد قوبلت الواقعتين بإشادات من المواطنين، مؤكدين أن الرحمة والرفق بالحيوان سمة جميلة ومن أهم صفات الإنسانية، مقدمين الشكر للحماية المدنية على استجابتها لتلك الاستغاثات.