الأنبا إسحق يترأس قداس عيد الغطاس بدير القمص يسى ميخائيل

ترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بدير القديس القمص يسى ميخائيل.وشاركه في الحضور بفعاليات القداس الإلهي لعيد الغطاس عدد من مكرسات الدير، دون حضور شعبي من الأقباط، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.