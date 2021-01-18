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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير عام المنوفية يتفقد المواقع المقترح تطويرها ضمن «حياة كريمة»

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:31 م
سكرتير عام المنوفية
سكرتير عام المنوفية
ولاء القاضى
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تفقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، واللجنة المشكلة قطعتى أرض فضاء بقرية كفرعشما التابعة لمركز ومدينة الشهداء؛ لمعاينة عدد من المواقع ومطابقة الدراسات التي تم إعدادها على أرض الطبيعة لإمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ لتطوير 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة.

كما تفقد السكرتير العام قطعة أرض بناحية دناصور، وذلك لتنفيذ مقترح مقدم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بخصوص انشاء توسعات لمحطة معالجة الصرف الصحى بدناصور، والتي تعمل بسعة 15 الف م3 يوم، مضيفًا أن قرى مركز الشهداء ستشهد تطورًا كبيرًا في شتي المجالات من مرافق عامة مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي بجانب الخدمات العامة والمنشآت الصحية.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود لبدء تنفيذ ما تم إعداده من دراسات وخطط على أرض الواقع، موضحا أنه تم الأخذ في الاعتبار بالأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم.

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