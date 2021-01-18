30 غواصًا في مهمة للبحث عن جثة في الشرقية

اضطلعت الأجهزة الأمنية بالتعامل الفوري مع حادث سقوط سيارة يستقلها 4 أشخاص من أعلى أحد الكباري بأحد المجاري المائية في محافظة الشرقية، منذ لحظة وقوعه.وانتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى محل البلاغ.وتمكنت القوات من انتشال 3 من مستقلي السيارة "تبين وفاة أحدهم"، وتم نقل الآخرين للمستشفى لتلقى العلاج.ولم يتم العثور على قائد السيارة، حيث تم تشكيل فرق من الغواصين التابعين لقوات الإنقاذ النهري والذين وصل عددهم إلى أكثر من 30 غواصًا للبحث عن جثة قائد السيارة المفقودة منذ وقوع الحادث وحتى الآن.وتوالي قوات الإنقاذ النهري جهودها في البحث عن جثة قائد السيارة المفقودة بالمنطقة محل الحادث وامتداد نطاق البحث للمناطق المجاورة بامتداد المجرى المائى.