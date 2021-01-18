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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«دينية النواب» تضع خطة عملها في دور الانعقاد الأول

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:46 م
لجنة الشؤون الدينية
لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب،
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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اتفقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة، على محاور خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

شملت الخطة عددًا من المحاور فى مقدمتها مؤسسة الأزهر، والتعليم الأزهرى وتشمل المعاهد الدينية والتعليم الجامعى، ومستشفيات جامعة الأزهر، وتضمنت الخطة وزارة الأوقاف والمساجد ودور العبادة، وشئون الدعوة الإسلامية وتضمنت الدعوة فى الداخل والخارج.

أكدت اللجنة أنه سيتم بحث مدى إمكانية إعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى، وأخرى لإبراز جوانب العظمة والرقى فى الحضارة الإسلامية بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بذلك، كما اتفقت اللجنة على بحث سبل تنقية الخطاب بما يتناسب مع إدراك علماء الدين للواقع الذى نعيشه وضمان ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام ومنهجه الوسطى المعتدل.

وقالت اللجنة: "سيتم دراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة التى تقدم كل أنواع البرامج بمصداقية الآزهر، ورسالته التى يتبناها، وكذلك مناقشة آليات المحافظة على الوسطية والاعتدال وعدم التطرف ورفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه.

وقررت اللجنة دراسة مشكلة زواج القاصرات وحلها من خلال لجنة مشتركة من الأزهر والأوقاف؛ للحد من أثاره السلبية على المجتمع وتداعياته الخطيرة، كما قررت اللجنة على وضع آليات لتعظيم الاستفادة من المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر ودراسة إمكانية تطبيق وتعميم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعليم الأزهرى "التابلت، اللوحات الذكية، التعليم عن بعد، بنوك المعرفة".

كما أكدت اللجنة ضرورة متابعة التعليم الأزهرى الجامعى وإصلاحه وما قبل الجامعى والعمل على إصلاح العملية التعليمية بجميع أركانها والاهتمام باللغات الأجنبية، بما يضمن وجود خريج أزهرى قادر على القيام بالدور المنوط به فى المجتمع من نشر الفكر الصحيح.

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