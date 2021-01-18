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مصر

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:58 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا لجميع المديريات التعليمية، أكدت فيه عدم نشر أي تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلمين، وعدم نشر أي منصات تعليمية أو تدريبية أو إجراء أي اختبارات أونلاين، إلا بعد التنسيق والحصول على موافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم الجديد بشأن الاختبارات الأونلاين

وأكدت الوزارة في المنشور، أنه في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ونظرًا لخطة الوزارة فى تطوير العملية التعليمية واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى التعليم والتوسع في استخدام المنصات التعليمية وتنوع مصادر التعليم، وكذلك الاعتماد الكلى على قاعدة البيانات المركزية فى رصد وتحليل البيانات، يتم منع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس من نشر أى تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلمين.

وشددت الوزارة على منع نشر أى منصات تعليمية أو تدريبية أو إجراء أى اختبارات «أونلاين» إلا بعد التنسيق والحصول على موافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

وتابعت الوزارة، أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة تسارع بعض المعلمين فى استخدام التكنولوجيا فى التعليم ومحاولة تجميع أكبر قدر من البيانات عن الطلاب والمعلمين والمدارس بنوعياتها، مشيرة إلى أن هذا الأمر محمودا ومشكورا إذا سار فى الإطار المؤسسى الذى تنتهجه الوزارة.

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وأكدت الوزارة، على ضرورة التنسيق الكامل فيما يتعلق بهذا الشأن مع الوزارة، الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة بهدف عدم إحداث ازدواجية في القرارات وضياع للوقت والمجهود.

وشددت الوزارة حرصها على عدم تشتيت الطلاب وأولياء الأمور على مواقع ومنصات تعليمية مجهولة المصدر قد تضر بمصلحة الطلاب وتتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.

وأوضحت، على جميع المديريات التعليمية موافاة الوزارة بأى تطبيقات سبق نشرها فى هذا الشأن مع توضيح أماكن حفظ البيانات وكذا أى منصات قد تم اعتمادها من أى مديرية تعليمية.
قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)
قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

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