رئيس جامعة سوهاج يعلن إنشاء صالة مغطاة بتكلفة 175 مليون جنيه

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، في المباراة الافتتاحية للمعسكر التدريبي لكرة القدم والطائرة النسائية، التي أقيمت على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، ضمن فعاليات المعسكر التدريبي الرياضي الأول لاتحاد طلاب الجامعة.بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، رئيس اتحاد الطلاب ونائبه ورؤساء الاتحاد بالكليات.وألقى رئيس الجامعة كلمة بهذه المناسبة أكد فيها تقديم الدعم الكامل لإقامة الأنشطة الطلابية التي يقوم بها إتحاد الطلاب، بهدف تنمية القيم الأخلاقية لدي الطلاب وترسيخ الوعي الوطني وزيادة الإنتماء والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن فعاليات المعسكر تأتي في إطار اهتمام الدولة بالرياضة للمحافظة على الصحة العامة وبناء شخصية الإنسان، مضيفًا أنه تمت الموافقة على البدء في إنشاء أول صالة رياضية لطلاب الجامعة تقام بالحرم الجامعي الجديد على مساحة 8200 متر وبتكلفة 175 مليون جنيه.وفي السياق نفسه ناشد الدكتور صفا محمود السيد، الطلاب بالاستفادة قدر المستطاع من هذه الفترة الزمنية لتنفيذ أكبر عدد من الأنشطة الرياضية المختلفة حسب توجهات الدولة لخلق جيل من الشباب قادر على المنافسة وتمثيل مصر في المحافل الرياضية والدولية، مؤكدًا علي أهمية زيادة نسبة مشاركة الفتيات في كافة الأنشطة والفعاليات، كما هو الحال في هذا المعسكر الذي يشارك فيه ٣٣٥ طالبة مقابل ١٧٥ طالب.ومن جانبه؛ قال صبري إبراهيم مدير رعاية الشباب، أن المعسكر يقام خلال الفترة من 16 يناير حتى 6 فبراير المقبل، ويشارك فيه 510 طالب وطالبة لممارسة عدد من الألعاب المختلفة منها كرة القدم وكرة الطائرة النسائية، والجمباز، والكاراتيه، الجودو، وكرة السلة.َوأوضح كل من محمد حماده رئيس اتحاد الطلاب، ومحمود السيد أمين اللجنة الرياضية بالاتحاد، أنه في بداية افتتاح المعسكر شهد الدكتور أحمد عزيز طابور العرض وتحية العلم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح من وافتهم المنية خلال الأيام الماضية من طلاب وخريجي الجامعة، منهم المهندس طارق العمدة رئيس اتحاد طلاب الجامعة الاسبق، ورجب محمد قائد عشيرة الجوالة الأسبق.