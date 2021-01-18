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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يناشد المجتمع الدولى زيادة الدعم لاحتواء أزمة اللاجئين الإثيوبيين

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:27 م
اللاجئين الإثيوبيين
اللاجئين الإثيوبيين
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أشادت وزارة الخارجية السودانية، بجهود ودعم الشركاء والمانحين من المجتمع الدولي في الاستجابة لأزمة اللاجئين الفارين من الصراع في إقليم "تيجراي" إلى شرق السودان، وناشدتهم بزيادة الدعم والمساهمات لضمان احتواء الأزمة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة للاجئين الإثيوبيين في شرق السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية- في بيان اليوم الإثنين- إن بعثة السودان الدائمة في جنيف تتابع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تطورات الأوضاع في شرق السودان، وجهود المفوضية في سبيل حشد الموارد لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين.

وأشارت إلى البيان الصحفي الذي أصدرته المفوضية بشأن إطلاقها نداء عاجلا للحصول على مبلغ 156 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع ثلاثين شريكا في المجال الإنساني، إلا أن المفوضية أشارت إلى أنها لم تتلق وشركاءها حتى الآن سوى 46 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 30% من مجمل المبلغ المطلوب، داعية الشركاء والمانحين إلى تقديم مساهمات إضافية وعاجلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في شرق السودان.

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