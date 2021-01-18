ماجد المصري يكشف لـ«الدستور» عن تطورات إصابته بكورونا

قال الفنان ماجد المصري إنَّه وابنته داليدا يلزمان العزل المنزلي تحت رعاية الأطباء ويحصلان على البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأضاف «المصري» لـ«الدستور»: «بفضل الله أنا الآن في حال أفضل كثيرًا، وفي مرحلة التعافي، وسأعود لمباشرة أعمالي الفنية بعد أيام».وتعرَّض عدد كبير من الفنانين للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم يسرا وكريم فهمي وشريف رمزي وجومانا مراد.