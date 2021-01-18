بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 3.97% بختام تعاملات اليوم

سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 3.97% رابحًا 209.59 نقطة، ليغلق عند مستوى 5489.572 نقطة.وربح رأس المال السوقي نحو 18.6 مليار درهم، ليغلق عند مستوى 769.109 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 129.4 مليون سهم، بقيمة 688 مليون درهم، عبر تنفيذ 3782 صفقة.وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 6.42%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.10%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.91%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.