جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تعزيز التواصل المجتمعي بينها وبين مختلف مؤسسات المجتمع في شتى المجالات.وأوضح الجمال، أن الجامعة تحظى بعلاقات متميزة مع العديد من المؤسسات الدينية، انطلاقًا من دورها التوعوى والخدمي في توعية الشباب وإرشادهم للفكر الوسطى القويم وتشكيل مداركهم ورفع الوعي لديهم وتأهيلهم لصد الفتن ومواجهتها.جاء ذلك تزامنًا مع استقبال الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للدكتور عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مجال تدريب الأئمة والواعظات، بناء عل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بالتعاون مع الجامعات المصرية خاصة فى مجال تدريب الأئمة والواعظات.وأشاد الدكتور شحاتة غريب، بدور وزارة الأوقاف فى العديد من المجالات الدينية والمجتمعية وخاصة في المجال المتعلق بتدريب الأئمة والواعظات، الأمر الذي تدعمه إدارة الجامعة انطلاقًا من أهميته فى إعداد أئمة وواعظات قادرين على مواجهة الأفكار المتشددة وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الأفكار المستنيرة.وحول تفاصيل البرتوكول، أشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه يتضمن عددًا من الدورات فى المجالات المتعلقة باللغة العربية وآدابها فى مواد النحو والبلاغة والأساليب الأدبية، وكذلك دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع دورة مهارات إعلامية، وذلك يأتي من خلال الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.وأشاد الدكتور عاصم القبيصى، بحرص إدارة الجامعة على دعم هذا البرتوكول من خلال توفيرها أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات المتفق عليها، حيث تضم الجامعة نخبة من الكوادر العلمية التي تملك العديد من المهارات الأكاديمية والعلمية والتي تزخر بها الجامعة فى مختلف العلوم النظرية والتطبيقية والقادرين على تقديم النفع والفائدة لأفراد المجتمع.