ألمانيا تقدم عرض كمامات مجانية لـ34 مليون مواطن معرضين للخطر

قدمت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، عرضا لإرسال قسائم للحصول على أقنعة عالية الجودة إلى 1ر34 مليون مواطن، خاصة المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.وقال وزير الصحة ينس شبان اليوم إن الحكومة عززت العرض بعد أن كان موجها إلى 27 مليون مستفيد بعد تقييم بيانات من شركات التأمين الصحي.وسيتمكن الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم أكثر عرضة للإصابة - الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة معينة - من الحصول على 12 قناعا من طراز FFP2 من الصيدليات عبر قسائم سيُجرى إرسالها لهم في الأيام المقبلة.وتم تخصيص 2 يورو لكل كمامة، وبالنسبة للخطة الأصلية التي تضم 27 مليون مستفيد، خصصت الحكومة حوالي 2.5 مليار يورو.