مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.وتأتي هذه الاقتحامات المتكررة رغم استمرار حالة الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المقدسة، في مواجهة كورونا.