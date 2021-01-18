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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار وصقيع.. طقس اليوم على الإسكندرية خلال «الفيضة الكبرى» (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:43 م
طقس اليوم على الإسكندرية
طقس اليوم على الإسكندرية
هبه عويضه
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واصل الطقس السيئ اجتياح محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى التي تضرب المحافظة الساحلية لليوم الخامس على التوالي، والتي تخللها هدنة يومين لتعود بأمطار غزيرة ورياح شديدة مرة أخرى أدت إلى توقف حركة الصيد وإغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وشهدت محافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم الإثنين سقوط أمطار متوسطة، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وصقيع، مع ارتفاع أمواج البحر، وذلك ضمن تداعيات النوة التي تستمر حتى غد الثلاثاء.

وتعرضت عروس البحر المتوسط أمس لأمطار غزيرة تصل حد السيول، حيث شهدت سقوط أمطار متواصلة دون توقف، مع انخفاض درجة الحرارة، ودفعت شركة الصرف الصحي ب 120سيارة وبدال لنزح وشفط المياه، بجميع المناطق التي تعرضت لتراكم مياه الأمطار بها.

وشددت محافظة الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة، حيث أنه يتم المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية، وبمجرد إعلان التقلبات الجوية التي تصاحبها الأمطار، يتم نشر فرق ورجال الصرف الصحي بجميع المناطق بالمحافظة.

وأضاف «نافع» لـ«الدستور» أن جميع العاملين بشركة الصرف الصحي على اهبة الاستعداد قبل النوة، حيث تعلن حالة الطوارئ للجاهزية على مدار الساعة حتى الإنتهاء من النوة والتأكد من التعامل مع جميع تراكمات المياه بجميع أنحاء الإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم الإستعداد لنوة الفيضة الكبري بنشر 120سيارة شفط وبدال بجميع أنحاء الإسكندرية، وخاصةً بالنقاط الساخنة والتي تتراكم بها مياه الأمطار، لافتًا إلى أن الإسكندرية بها 93نقطة وبؤرة ساخنة تتعرض لتراكم المياه اثناء النوات الشديدة.

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