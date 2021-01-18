ننشر كشوف المتنازلين عن خوض انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، عن كشوف المتنازلين عن خوض سباق الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل.وتضمنت كشوف المتنازلين 3 مرشحين على مقعد النقيب، و11 على مقعد العضوية، و9 على مقعد الشباب.يشار إلى أن تلقى أوراق الترشح كان خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.