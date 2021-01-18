إرسال 300 جندي روسي إلى الحسكة السورية لتعزيز مراكز المراقبة

أعلن ديمتري سونتسوف، مسؤول مركز المراقبة الروسي السوري المشترك، أنه تم إرسال نحو 300 جندي روسي إلى محافظة الحسكة السورية لتعزيز مراكز المراقبة.وقال مسؤول مركز المراقبة الروسي السوري المشترك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، " لقد وصلت وحداتنا إلى أحد نقاط المراقبة المشتركة في محافظة الحسكة، ومهمتنا الرئيسية هي المساهمة في تهدئة الصراع في المنطقة، مضيفا تقوم قواتنا بمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتقديم جميع أنواع المساعدة للسكان المحليين".وفي سياق متصل، أغلق مسلحو الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي نقاط العبور، التي تربط مناطق سيطرتهم مع مناطق سيطرة الدولة السورية ضمن مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، بالتزامن مع معاودة مسلحي الفصائل "التركمانية" الموالية للجيش التركي قطع المياه عن سكان المدينة المحاصرة.وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن مسلحي تنظيم "قسد" وبأوامر من الجيش الأمريكي قاموا أمس الأحد بإغلاق جميع الحواجز والنقاط، التي تربطها مع أحياء وسط مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، ومنعوا وصول السيارات التي تحمل المواد الغذائية والتموينية والدوائية إلى الأحياء المحاصرة دون معرفة الأسباب.