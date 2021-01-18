«تعليم القليوبية» تبحث مع موجهي الأنشطة التربوية تنمية شخصية الطلاب

اجتمع الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الإتنين، مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بديوان عام المديرية، للتأكيد على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية، ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والصحفية والمكتبية، كما ناقش موجهي الأنشطة أهم المشاكل التي تواجههم.وأوضح مدير المديرية، دور موجهي الأنشطة المدرسية وإدارات المدارس في تفعيل النشاطات الثقافية والفنية والعملية والرياضية، وتذليل كافة الصعوبات والوصول لحل لجميع المشاكل وفق للإمكانات المتاحة.وأكد الفيومي، على ضرورة عمل قاعدة بيانات موحدة للمديرية والإدارات التعليمية في المحافظة، لإعادة الهيكلة داخل المديريةوالإدارات التعليمية.واختتم الاجتماع مع موجهي العموم بالتأكيد على أن المديرية تعمل وفق خطط وبرامج علي درجة عالية من الكفاءة، ومن خلال متخصصين للارتقاء بمستوى الأنشطة والمجالات الفنية وتحقيق التكامل في كافة الأنشطة التربوية بالقليوبية.