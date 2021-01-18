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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«توتال» تعتزم شراء 20% من أسهم «أداني جرين إنيرجي» الهندية

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:05 ص
توتال
توتال
وكالات
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أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" موافقتها على شراء 20% من أسهم شركة "أداني جرين إنيرجي" للطاقة المتجددة المملوكة لمجموعة أداني جروب الهندية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى اتفاق توتال وأداني جروب على استحواذ المجموعة الفرنسية على 50% من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية المملوكة لشركة أداني جرين إنيرجي والتي تنتج حوالي 35ر2 جيجاوات من الكهرباء، إلى جانب الاستحواذ على 20% من أسهم أداني جرين إنيرجي، مقابل حوالي 2.5 مليار دولار.

يذكر أن الصفقة الأخيرة هي خطوة جديدة في التحالف الحالي بين أداني جروب وتوتال والذي يشمل استثمارات في مجال محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال وشركة خدمات الغاز ومشروعات للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء الهند.

كانت شركة أداني جرين قد أعلنت في وقت سابق قرب بيع حصة من أسهمها بقيمة 2.5 مليار دولار إلى شركة توتال.

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