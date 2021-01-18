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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا: إصابات كورونا 495 ألفا و228 حالة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:02 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 495 ألفا و228 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 8682 حالة.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفا و600 شخص من المصابين.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعا.

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