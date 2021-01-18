مستقبل رئيس الوزراء الإيطالي «على المحك» اليوم

يعتبر المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، على المحك، حيث من المقرر أن يواجه اليوم الإثنين، تصويتا بالثقة في مجلس النواب، بعد انهيار التحالفات الحكومية.وفي حال اجتيازه للتصويت المقرر في مجلس النواب، فإن العقبة التالية تنتظره غدا الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم إجراء تصويت آخر في مجلس الشيوخ، ويحتاج السياسي البارز إلى موافقة المجلسين من أجل تمرير التصويت، وإذا لم يجتزه، فقد تُجبر إدارته على ترك السلطة.وكانت مشاكل كونتي قد تفجرت بسبب قرار حزب "إيطاليا فيفا" برئاسة رئيس الوزراء السابق، ماتيو رينزي، بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، مما جعله يفقد الأغلبية.واختلف رينزي مع كونتي بشأن أفضل طريقة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي التي يتم إرسالها إلى إيطاليا لمساعدتها في التعامل مع الصدمات الاقتصادية المرتبطة بتفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19-).