هشام طلعت مصطفى: مشروعنا في حدائق العاصمة بفكر 2021.. وأدعو المطوريين العقاريين للاستثمار في المنطقة

وقال طلعت مصطفى ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على MBC مصر ، إن العقد الذي تم ابرامه اليوم بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية ، يأتي في اطار إنشاء مشروع عمراني متكامل على مساحة 5 آلاف فدان في منطقة حدائق العاصمة المتاخمة للعاصمة الإدارية .وأكد هشام طلعت مصطفى إلى أن مشروع "حدائق العاصمة" جاري تصميمه من قبل أكبر 3 مكاتب للتخطيط في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث سيتم تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في المشروع ، ليكون مجتمع عمراني ذكي يواكب 2021 ، مشيراً إلى أنه سيتم طرح المشروع في النصف الثاني من العام الجاري .ودعا هشام طلعت مصطفى المطوريين العقاريين للاستثمار في المنطقة ، حيث يرى أنها منطقة واعدة وستكون المحور الأساسي للتنمية في مصر، متوقعاً أن يكون الطلب كبيراً على محور شرق القاهرة والعاصمة الإدارية خلال الـ 10 سنوات المقبلة .