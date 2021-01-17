أفكار لفساتين كتب الكتاب 2021

تحرص العديد من الفتيات على الظهور بمظهر مختلف ومميز خاصة خلال مناسبة تخصهن، مثل كتب الكتاب فهو له العديد من التحضيرات المختلفة والمتنوعة يأتي أبرزها اختيار الفستان الخاصة بهذه المناسبة المميزة لدى العروس.وفي هذه السطور نرصد كيف يمكن اختيار هذا الفستان:قالت يارا عبدالحميد، فاشون بلوجر، إن معظم الفتيات يقعن في حيرة الظهور بشكل مختلف عن حفل الخطوبة وحفل الزفاف، لذا يجب اختيار ما سترتديه بعناية كبيرة، فإذا كان كتب الكتاب سيكون في يوم آخر بعيدًا عن يوم زفاف، فهذا يعني أن على الفتاة التعامل مع المُناسبة كأنها حدث مُنفرد وتبدأ في تجهيز فستان مناسب لها خصيصا.وأضافت يارا عبدالحميد لـ«الدستور» يُفضل أن يكون تصميم الفستان هادىء ورقيق جدًا ليناسب أجواء لهذا الحدث، مؤكدة أن يفضل أن يتم اختيار لون الفستان من الألوان الفاتحة مثل الأوف وايت أو بيبي بلو أو سيمون أو روز.وأكدت أن كتب الكتاب لا يقتصر على فكرة الفستان القطعة الواحدة فبإمكانك اختيار فستان من قطتعين كروب توب مع تنورة، أو الاعتماد على الجامبسوت سيكون فكرة رائعة، أو الحصول على فستان يجمع بين البنطلون مع إضافة تنورة من الخلف، حتى تنسيق بلوزة مع تنورة أو بنطلون.