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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهم بدهس طفل في بدر إلى المحاكمة

الأحد 17/يناير/2021 - 09:49 م
المتهم
المتهم
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم بإحالة سائق «توك توك» للمحاكمة، لاتهامه بدهس طفل عمره 5 سنوات وكسر ساقه.

وصدم «توك توك» طفلا عمره 5 سنوات أثناء سيره برفقة شقيقه في بمدينة بدر، وتسبب في كسر عظمتين من ساقه، وتم نقله لمستشفى بدر العام، ولاذ قائد المركبة بالفرار.

وورد بلاغ لقسم شرطة بدر من مستشفى بدر العام يفيد بوصول طفل 5 سنوات صدمه «توكتوك»، ومصاب بكسر عظمتين من ساقه، وتبين صحة البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق ويجري ضبط المتهم الهارب.

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