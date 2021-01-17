غدًا.. نظر استئناف المتهمين في قضية «طفل المرور»

تنظر محكمة جنح مستأنف الطفل المنعقدة بالعباسية، الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور" على الأحكام الصادرة ضدهم.كانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قد قضت بمعاقبة أحمد أبوالمجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبوالمجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة.كما تم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي علي المارة والاعتداء علي موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.