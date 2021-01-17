مقتل اثنين وإصابة آخرين في هجوم على قوات الجيش السوري

هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، اليوم الأحد، حاجزًا عسكريًا لقوات النجيش السوري، في منطقة رويحينة بريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخرين بعضهم بحاله خطيرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.>‏وإلى جانب ذلك وثّق المرصد مقتل ضابط برتبة ملازم، متأثرًا بجراحه الذي أصيب بها في وقت سابق بجانب مقتل عنصر من قوات فوج الجولان المقرب من حزب الله اللبناني، متأثرًا بجراح أصيب بها مساء أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لفوج الجولان في قرية القصيبة بريف القنيطرة الجنوبي، بالقرب من الجولان السوري المحتل، وبذلك يرتفع تعداد القتلى منهم إلى اثنين.وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 11 يناير الجاري بأن مسلحين مجهولين هاجموا إحدى نقاط القوات الرديفة لقوات الجيش من فوج الجولان في بلدة جبا بريف القنيطرة، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر فوج الجولان.