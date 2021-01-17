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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مقتل 40 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة الحديدة

الأحد 17/يناير/2021 - 07:52 م
مسلحي الحوثيين
مسلحي الحوثيين
وكالات
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أفاد مسؤول عسكري يمني تابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، بمقتل 40 عنصرا من مسلحي الحوثيين وإصابة 55 آخرين في معارك بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال العقيد مأمون المهجمي، الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة وقائد اللواء الحادي عشر عمالقة، في بيان: "إن ميليشيات الحوثي تلقت صفعة موجعة إثر محاولاتها البائسة لاختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال في مديريتي حيس والدريهمي خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكد المهجمي، "أن القوات المشتركة سحقت هجمات متتالية للميليشيات الحوثية تكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وموقعة أكثر من 40 قتيلا و55 جريحا في صفوف الحوثيين".

وأشار المهجمي، إلى أن تصعيد الميليشيات الحوثية في جبهات القتال بمحافظة الحديدة "يعد مؤشرا خطيرا لنسف الجهود الأممية وعملية السلام بالمحافظة".

ويقود القوات المشتركة طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح الذي انضم للتحالف بعد مقتل عمه على يد الحوثيين في ديسمبر 2017، ولا تخضع هذه القوات لهيئة الأركان اليمنية وتتلقى دعمها من دولة الإمارات.

وتخضع محافظة الحديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الحكومة الشرعية والحوثيين نهاية 2018 في ستوكهولم، ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن خرق هذا الاتفاق.

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