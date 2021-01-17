671 وفاة و38600 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد تسجيل 38 ألفا و598 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و671 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس بلغت حتى الآن 89 ألفا و261 حالة، بينما بلغ اجمالي الإصابات في بريطانيا منذ بداية الجائحة 3 ملايين و395 ألفا و959 حالة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا 3 ملايين و857 ألفا و266 شخصا.