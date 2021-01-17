رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تحذيرات الصحة العالمية.. خصائص سلالة كورونا المتحورة

الأحد 17/يناير/2021 - 06:44 م
خصائص سلالة كورونا
خصائص سلالة كورونا المتحورة
جميلة على
طباعة
آثار ظهور السلالة الثانية المتحورة من كورونا المستجد «كوفيد 19» الجدل حول العالم بالرغم من ظهور اللقاح الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية واعتبرته الدول بمثابة طوق النجاة الوحيد ضد هذا الفيروس.

«الدستور» ترصد تفاصيل عن تلك السلالة الجديدة.
- أسرع من مثيلتها في الانتشار والعدوى ومازال الغموض يحيط بها.
- لها قدرة على السيطرة على السلالة الأصلية، وتطوير طفرات جينية تغير سلوك الفيروس.
- لها القدرة على تمكين الفيروس من إصابة الخلايا بشكل أكبر من ذي قبل ما يعني زيادة معدل قابلية العدوى.
- يحتاج صانعى القرار عدد من التجارب لمعرفة آى خطط احترازية يمكن وضعها لمنع انتشار الفيروس بسبب سرعة تطور جيناتها.
- تم اكتشاف هذه السلالة لأول مرة في سبتمبرالماضى، وبحلول نوفمبر 2021 يتوقع العلماء أن تكون لدى عدد كبير من المصابين.
- هناك ربط بين سلوك البشر ومدى انتشار الفيروس.
- تتفشى السلالة الجديدة من كورونا بسرعة بالغة، بأسرع مما كانت عليه النسخة السابقة من الفيروس نفسه.
- لا يوجد رقم ثابت يعيّن درجة قدرة السلالة الجديدة من فيروس كورونا على الإصابة.
- يعتقد العلماء ان انتشار السلالة الجديدة جاء من الولايات المتحدة الأمريكية وإنها موجودة بكثافة فى لندن وشرقى وجنوب شرقى إنجلترا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الرئيس يوجه بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة

الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

السبت.. حفل لفرقة «تكسير شرقي» في درب 1718