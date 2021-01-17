بعد تحذيرات الصحة العالمية.. خصائص سلالة كورونا المتحورة

آثار ظهور السلالة الثانية المتحورة من كورونا المستجد «كوفيد 19» الجدل حول العالم بالرغم من ظهور اللقاح الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية واعتبرته الدول بمثابة طوق النجاة الوحيد ضد هذا الفيروس.«الدستور» ترصد تفاصيل عن تلك السلالة الجديدة.- أسرع من مثيلتها في الانتشار والعدوى ومازال الغموض يحيط بها.- لها قدرة على السيطرة على السلالة الأصلية، وتطوير طفرات جينية تغير سلوك الفيروس.- لها القدرة على تمكين الفيروس من إصابة الخلايا بشكل أكبر من ذي قبل ما يعني زيادة معدل قابلية العدوى.- يحتاج صانعى القرار عدد من التجارب لمعرفة آى خطط احترازية يمكن وضعها لمنع انتشار الفيروس بسبب سرعة تطور جيناتها.- تم اكتشاف هذه السلالة لأول مرة في سبتمبرالماضى، وبحلول نوفمبر 2021 يتوقع العلماء أن تكون لدى عدد كبير من المصابين.- هناك ربط بين سلوك البشر ومدى انتشار الفيروس.- تتفشى السلالة الجديدة من كورونا بسرعة بالغة، بأسرع مما كانت عليه النسخة السابقة من الفيروس نفسه.- لا يوجد رقم ثابت يعيّن درجة قدرة السلالة الجديدة من فيروس كورونا على الإصابة.- يعتقد العلماء ان انتشار السلالة الجديدة جاء من الولايات المتحدة الأمريكية وإنها موجودة بكثافة فى لندن وشرقى وجنوب شرقى إنجلترا.