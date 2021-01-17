برلماني: إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب خطوة تُعزز الثروة المصرية

أكد أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب، أهمية إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنها ستخلق رونقا لصناعة دولية هامة تتناسب مع الكنوز المصرية والاكتشافات في مجال الذهب وتفتح الكثير من مجالات وفرص العمل.وأشار «منصور» خلال تصريحات له إلى توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، ستعكس حتما تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، مشددا على ضرورة توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية.وأضاف أن مصر استطاعت أن تحجز مكانة دولية في اكتشافات الذهب في أماكن عديدة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بإنشاء مدينة لذلك ستزيد من الاستثمارات، وتعمل في المستقبل على توطين صناعة غنية في البلاد.وأكد نشأت أن إنشاء مدينة للذهب والاكتشافات الضخمة في البترول والغاز والذهب وغيرهم، يؤكد أن مصر تستثمر في ثرواتها بشكل جيد جدا وان هناك خطط موضوعة لذلك بشكل احترافي.