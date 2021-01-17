في ذكرى وفاتها.. محطات في حياة فاتن حمامة

- بدايتها

- أبرز أعمالها

- الحياة الشخصية لسيدة الشاشة العربية

- حبها لعمر الشريف

- وفاة فاتن حمامة

يحل اليوم 17 يناير ذكرى وفاة "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة، تاركة خلفها مسيرة فنية غنية بالأعمال المؤثرة، والتي طالت مسيرتها الفنية أكثر من 60 عامًا.وترصد "الدستور" في السطور التالية محطات في حياة فاتن حمامة.ولدت في 27 مايو عام 1931، وهي من مواليد محافظة المنصورة، كان يصطحبها والدها يومًا إلى السينما لمشاهدة فيلم للفنانة آسيا ورأى في عيناها حب شديد للفن، بعدها أُعلن عن مسابقة أجمل طفلة، وفازت بها الطفلة فاتن حمامة ذات الوجه الجميل، ورآها المخرج محمد كريم الذي كان يستعد لإخراج فيلم يوم سعيد، ورشحها لأداء دور الطفلة أنيسة في الفيلم سنة 1941 بعدها بأربع سنوات رشحها لأداء دور في فيلم الرصاصة في القلب للفنان محمد عبدالوهاب وراقية إبراهيم، وقامت بأداء دور الأخت الصغرى لراقية، ثم بدأت تخطو خطوات جيدة جعلت الأسرة تفكر جيدا في الانتقال إلى القاهرة لتقف بجانب ابنتهم.التحقت فاتن بمعهد السينما وكانت من اوائل الممثلات الآتي ألتحقن بالمعهد، وفي عام 1949 أصبحت نجمة شباك من الدرجة الأولى عندما قامت بتمثيل فيلم ست البيت أمام عماد حمدي، الفيلم الذي حقق وقتها أرباح عالية وفي فترة الخمسينات التي تعتبر العصر الذهبي للسينما أو فترة الأفلام الواقعية والتي كان رائدها المخرج العبقري صلاح أبو سيف الذي لقب بمخرج الواقعية كانت نقطة تحول في حياة سيدة الشاشة، حيث قامت بأداء الكثير من الأدوار كان أهمها فيلم (دعاء الكروان) عام 1959، قصة الأديب طه حسين، عندما قامت بتجسيد شخصية من أصعب الشخصيات (آمنة) التي قال عنها الأديب طه حسين: "إن فاتن جسدتها بإتقان".قدمت فاتن في أفلامها كثير من القضايا في المجتمع مثل فيلم أفواه وأرانب الذي قدمت فيه قضية تنظيم النسل، وفيلم أريد حلا الذي كان سبب في تغير قانون الأحوال الشخصية، وفيلم إمبراطورية ميم الذي قدم تحية شكر وتقدير للأم المصرية، نعم إنها سيدة الشاشة العربية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وفي الإذاعة قدمت فاتن حمامة واحد من أشهر المسلسلات الإذاعية وهو (ليلة القبض على فاطمة)، كما قدمت للإذاعة ايضا مسلسل البراري والحامول.أما عن التليفزيون قدمت فاتن حمامة مسلسل ضمير أبلة حكمت عام 1949 مع صديق عمرها أحمد مظهر المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة عالية، كما قدمت مسلسل وجه القمر مع الصديق المقرب لها أيضا أحمد رمزي وكان هذا العمل هو آخر عمل قدمته، حياة فنية مليئة بالأعمال التي لا تنسى ولن يكفينا الوقت للحديث عنها.أما عن حياة فاتن حمامة الشخصية، تزوجت فاتن حمامة للمرة الأولى وهي في سن صغير جدًا من المخرج عز الدين ذو الفقار وكان هذا عام 1947، وكان عمرها وقتها 16 سنة، أنجبت منه ابنتها نادية ذو الفقار، التي قامت معها بتجسيد دور ابنتها في فيلم موعد مع السعادة وكانت ترفض دائما فاتن حمامة أن تعمل ابنتها بالتمثيل وهي صغيرة حتى لا تجعل منها الشهرة فتاة مغرورة.وعاشت سيدة الشاشة العربية مع عز الدين ذو الفقار حياة هادئة حتى قابلت عمر الشريف قي فيلم صراع في الوادي عام 1945 للمخرج يوسف شاهين، كان وقتها وجه جديد اختير بديل بالصدفة للفنان شكري سرحان، وكأنها الأقدار تلعب لعبتها كان اسمه وقتها ميشيل شلهوب، اختار له يوسف شاهين هذا الاسم.اشتدت العلاقة بين فاتن وعمر أثناء تصوير الفيلم، حتي تحولت إلى حب شديد جعل فاتن، تطلب الانفصال عن عز الدين ذو الفقار، وبالفعل تم زواجهم عام 1955، وقدما معا في هذه الفترة ثنائي فني ناجح، وأنجبا ابنهما طارق كانت فاتن تحب عمر الشريف جدا، وكانت تأمل ان يغير بعض سلوكياته التي ترفضها لأن يعيشا معا حياة هادئة ولكن عمر الشريف لم يستطيع أن يتغير مما أدى إلى انفصالهم بعد زواج دام 19 سنة، وكان هذا عام 1974.بعد أن انطلق عمر للعمل في السينما الأمريكية بعدة سنوات، ذهبت فاتن لإجراء أشعة تلفزيونية عند طبيب الأشعة محمد عبدالوهاب الذي كان طبيب ناجح في عمله في هذا الوقت، احبته فاتن وتزوجت منه عام 1975 وعاشا معا حياة هادئة إلى أن توفت فاتن حمامة في 17 يناير 2015.