عودة دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى سوريا

عادت دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى سوريا بعد وساطات مكثفة.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم عن أن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، عادت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة، وبذلك تكون ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام، بعد توقف عودة منذ منتصف شهر نوفمبر 2020.وأوضح المرصد السوري، أن الدفعة الثانية التي عادت يبلغ عددها نحو 95 مقاتلا، عادوا بعد وساطات من قبل قادة مجموعاتهم، مشيرا إلى ذهاب مجموعة مؤلفة من نحو 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا نحو الأراضي الليبية خلال الأيام الفائتة، حيث جرى نقلهم سرًا إلى هناك.وكان المرصد السوري أشار في 14 يناير الجاري إلى أن دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا بـ 40 مرتزقا عادت إلى الأراضي السورية وبذلك تكون أول عودة للمقاتلين من ليبيا منذ نحو شهرين.وأضافت مصادر المرصد، أن المقاتلين الذين عادوا لم يتحصلوا إلا على ربع مستحقاتهم الشهرية المتفق عليها، حيث تقاضوا فقط 500 دولار أمريكي في الشهر بدلًا من 2000 دولار، كما أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من 5 أشهر.