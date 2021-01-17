تركيا تتصدر دول التعاون الاقتصادي في زيادة أسعار المواد الغذائية

احتلت تركيا المركز الأول بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كأكثر الدول زيادة في أسعار المواد الغذائية، بزيادة سنوية تقدر بـ20.6%.وأفادت جريدة سوزجو التركية، بأن تركيا احتلت المركز الثاني بعد الأرجنتين بين الدول النامية في ديسمبر 2020 بزيادة سنوية بلغت 14.6% في معدل التضخم للمستهلك، و20.6% في أسعار المواد الغذائية، إلا أنها احتلت المقدمة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقرا لها.ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعد الأرجنتين بطلة التضخم في جميع أنحاء العالم.ففي الأرجنتين، بلغ معدل التضخم السنوي للمستهلك اعتبارًا من ديسمبر 2020 حوالي 35.8%، في حين وصل معدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 40.4%.