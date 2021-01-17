5199 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجَّلت جمهورية التشيك 5199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، بالتوقيت المحلي، وهو ما يقرب من ثلث العدد الذي تم تسجيله في نفس اليوم قبل أسبوع، طبقا لما ذكره راديو براغ اليوم الأحد.وتراجع عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 6473، بانخفاض عن سبعة آلاف قبل عدة أيام، لكن عدد المرضى الذين مازالوا في حالة خطيرة مازال عند 1100 شخص.ومن جهة أخرى، واجه طرح لقاح فيروس كورونا عقبات في جمهورية التشيك، حيث تم إغلاق بوابة تسجيل إلكترونية جديدة مؤقتا بعد افتتاحها أمس الأول الجمعة بسبب ارتفاع الطلب.وقال المستخدمون إن رسالة نصية للتأكيد تحتوي على رمز التسجيل الخاص بهم وصلت بعد فوات الأوان، حيث تنتهي صلاحيتها بعد بضع دقائق، وكانت خطوط الهاتف الساخنة مشغولة.