11287 إصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا

سجلت إندونيسيا 11 ألفا و287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 907 آلاف و929، طبقا لبيانات صادرة عن فريق العمل الخاص بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.وتعافى 9102 شخص من الفيروس خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي المتعافين 736 ألفا و460 شخصا.وتوفي 220 شخصا بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 25 ألفا و987.