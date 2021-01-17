645 إصابة بفيروس كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات 608 آلاف و232 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن 1531 حالة تماثلت للشفاء؛ ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 569 ألفا و429 حالة، بنسبة 93.6%، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة؛ ليصل إجمالى حالات الوفاة إلى 12 ألفا و944 حالة.