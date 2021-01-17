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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها أونلاين

الأحد 17/يناير/2021 - 04:48 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها أونلاين، من جانب المواطنين عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة مع قرب الانتهاء من شهر يناير واستعداد الأسر لدفع فاتورة التليفون الخاصة بشهر يناير، حيث سهلت الشركة دفع فاتورة التليفون الأرضي والنت لمواطنيها إلكترونيا، في ظل الظروف التي يعانى منها المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمواطنين المشاركين في توصيل خط أرضي ومن عملاء الشركة المصرية للاتصالات في معرفة فاتورة استهلاك التليفون الأرضي والقيام بسدادها عبر إتباع الخطوات الآتية:-

في البداية يقوم المواطن بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات من "هنا".

ثم يختار كلمة خدمات من القائمة الرئيسية، ثم يقوم بكتابة رقم الهاتف الأرضي الذي يريد دفع فاتورته متبوعا بكود المحافظة، والضغط على زر الاستعلام.

رقم الاستعلام عن فاتورة التليفون

وعلى الجانب الآخر، لمن لا يستطيع معرفة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا، يمكنه الاتصال حيث وفرت الشركة الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي وجميع الأسئلة حول فاتورة النت أيضا.

غرامة التخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي

حددت الشركة المصرية للإتصالات، قيمة دفع غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي في موعدها المحدد والمقدرة بـ 10 جنيهات كحد أدنى و 1.5 % من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى حتى يتم إعادة الحرارة للتليفون الأرضي مرة أخرى.

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