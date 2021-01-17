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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإيجور مقابل لقاح كورونا».. تفاصيل صفقة مشبوهة بين تركيا والصين

الأحد 17/يناير/2021 - 02:37 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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أشعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التوترات بسبب مسلمي الإيجور في الصين، حيث اتهمت وسائل إعلام دولية، تركيا، بالموافقة على تسليم مسلمي الإيجور إلى الصين مقابل الحصول على لقاحات سينوفاك الصينية، التي استخدمتها أنقرة في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، الخميس الماضي، بعد وقت قصير من منح اللقاح تصريحًا طارئًا.

وتلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجرعة الأولى من لقاح كورونا الخاص بشركة سينوفاك، وتم تطعيم أكثر من 700 ألف تركي في تركيا حتى الآن.

وحسبما نشرت صحيفة "ويون نيوز" الهندية، فإن تركيا تأخرت في طلب اللقاحات من شركة سينوفاك الصينية، وبعدها جاء تحرك مفاجئ من بكين للتصديق على اتفاق تسليم المجرمين لعام 2017 مع أنقرة.

وأضافت الصحيفة أنه في ديسمبر 2020، تجاهلت تركيا المخاوف من أن معاهدة التسليم مع الصين ستؤدي إلى ترحيل أنقرة المسلمين بشكل جماعي.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين التصديق على معاهدة تسليم المجرمين مع تركيا، التي تحذر جماعات حقوق الإنسان من أنها قد تعرض للخطر عائلات الإيجور والنشطاء الفارين من اضطهاد السلطات الصينية إذا تبنتها أنقرة.

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