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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: نأمل في تخفيف قيود الإغلاق بحلول مارس المقبل

الأحد 17/يناير/2021 - 12:34 م
دومينيك راب
دومينيك راب
منار أحمد
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قال وزير الصحة البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية تأمل بأن تتمكن من تحقيق هدفها في طرح لقاحات ضد فيروس كورونا، وأن تكون قادرة على النظر في تخفيف قيود الإغلاق بحلول مارس.

ووفقًا لوكالة رويترز الاخبارية، ما نريد فعله هو الخروج من هذا الإغلاق الوطني بأسرع ما يمكن بحلول أوائل الربيع، ونأمل بحلول شهر مارس، سنكون في وضع يسمح لنا باتخاذ هذه القرارات".

وأضاف راب أنه من الصواب القول إننا لن نفعل كل شيء دفعة واحدة كبيرة ومع إنهاء الإغلاق الوطني، أعتقد سينتهي الأمر بالتدريج من خلال نهج متدرج".

وسجلت بريطانيا أمس السبت ثالث أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا، فيما تراجع عدد الإصابات الجديدة لأدنى مستوى منذ مطلع الشهر.

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