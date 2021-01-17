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منوعات

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:28 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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سوف يُسمح للمتاحف والمواقع الثقافية في بعض أنحاء إيطاليا بإعادة فتح أبوابها ابتداء من غد الاثنين، بما في ذلك مدينة بومبي الرومانية القديمة المحمية.

ويُسمح بإعادة الفتح فقط في "المناطق الصفراء"، وهي المناطق المصنفة على أنها تتعرض لأقل مستوى من مخاطر فيروس كورونا ضمن نظام الحكومة ذي الثلاث مستويات لمخاطر الوباء والقيود المتعلقة به.

ووقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مرسوما يخفف من القواعد المعمول بها في المتاحف.

ويمكن لتلك الموجودة في "المناطق الصفراء" فتح أبوابها الآن من الاثنين إلى الجمعة.

هذا يعني أن متنزه بومبي الأثري، الواقع في إقليم كامبانيا الجنوبي، يمكنه استقبال الزوار لمشاهدة الآثار بدءا من غد الاثنين، وكان قد تم إغلاقه منذ شهور.

وتقع المدينة القديمة على خليج نابولي وعند سفح جبل فيزوف، وكانت عدة ثورات بركانية في عام 79 ميلاديا قد دفنت بومبي في الرماد والطين والحمم البركانية، تم إعادة اكتشافها فقط في القرن الثامن عشر.

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