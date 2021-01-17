ضبط 12 ألف عبوة زيت تموينى قبل بيعها فى الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (12000 عبوة "زيت تموينى " مخصص ربطًا على البطاقات التموينية) تم تجميعها وعدم توزيعها على البدالين التموينيين لصرفها للمواطنين، بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بـ 192000 جنيه) بحوزة كل من (المدير المسئول - أمين عهدة بأحد فروع الجملة) بمحافظة الشرقية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.