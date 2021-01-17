ضبط 71 طن مواد خام ومنتج نهائي مستحضرات تجميل مغشوشة بالجيزة

نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها في مجال حماية البيئة عن ضبط مصنعين لإنتاج الكيماويات والمنظفات والمطهرات "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الجيزة.وتم ضبط (71 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد كيماوية ومنظفات ومطهرات أرضية ومستحضرات تجميل – 2 خط إنتاج كامل) بدون بيانات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة.كما تم ضبط 29 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة، وفى مجال الثروة الزراعية تم ضبط قضية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الجيزة.، بمضبوطات بلغت (29 طن "مواد خام - مخلفات مجازر حيوانية وداجنة) مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات.وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 20 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، و في مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 10 وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية، بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.