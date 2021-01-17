رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

2.5 مليون جنيه لصيانة وترميم مسجد الروضة بشمال سيناء

الأحد 17/يناير/2021 - 11:28 ص
الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف
مصطفى دياب
طباعة
أعلن الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن تخصيص 2.5 مليون جنيه لصيانة وترميم مسجد الروضة بشمال سيناء، يأتي في إطار مجموعة من الاقتراحات والإنشاءات التي تقوم بها محافظة شمال سيناء خاصة في مدينة الطور لما لديها من قيمة تاريخية كبيرة لدى جميع الديانات والمواطنين.

وأضاف "أبو عمر"، أن تكلفة ترميم وصيانة المسجد تدخل فى حوالى 11 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن 2.5 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأخيرة من التطوير، والأوقاف ستدفع منهم مليون ونصف من الموارد الذاتية، وهو ما يأتي فى خطة الأوقاف المستمرة فى تطوير بيوت الله سبحانه وتعالى وإعمار المساجد حتى تليق بمكانة المسجد وقدسيته.

وأوضح "نحاول أن نهتم بالمعنى وليس المبني فقط، من خلال إفادة الناس بالفكر الوسطي المستنير"، لافتا إلى أنه يتم تقديم دورات للأمة والواعظين في أكاديمية الأوقاف الدولية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

الباز: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

تفاصيل بيع طفل عمره سنتين بعقد بـ 2000 جنيه (مستند)

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-1-2021

الآن ضبط تردد قناة الأهلي الجديد 2021

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

«قيادة الحياة» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

انطلاق ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية 25 فبراير

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا

قبل طرح رواية حاكم.. إليك 3 أعمال عن الحارة المصرية