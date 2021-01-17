أعلن الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن تخصيص 2.5 مليون جنيه لصيانة وترميم مسجد الروضة بشمال سيناء، يأتي في إطار مجموعة من الاقتراحات والإنشاءات التي تقوم بها محافظة شمال سيناء خاصة في مدينة الطور لما لديها من قيمة تاريخية كبيرة لدى جميع الديانات والمواطنين.وأضاف "أبو عمر"، أن تكلفة ترميم وصيانة المسجد تدخل فى حوالى 11 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن 2.5 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأخيرة من التطوير، والأوقاف ستدفع منهم مليون ونصف من الموارد الذاتية، وهو ما يأتي فى خطة الأوقاف المستمرة فى تطوير بيوت الله سبحانه وتعالى وإعمار المساجد حتى تليق بمكانة المسجد وقدسيته.وأوضح "نحاول أن نهتم بالمعنى وليس المبني فقط، من خلال إفادة الناس بالفكر الوسطي المستنير"، لافتا إلى أنه يتم تقديم دورات للأمة والواعظين في أكاديمية الأوقاف الدولية.