بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم البدء في أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بجوار الطريق السريع أسيوطسوهاج كصرف مغطى بطول 250 متر.وذلك في إطار خطة تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.وأشار إلى أن مشروعات تغطية الترع تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات والحفاظ علي البيئة من التلوث والارتقاء بالمستوى المعيشي والحضاري للمواطنين.وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تغطية الترع والمصارف التي تمر وسط الكتلة السكنية بعدد من القرى خاصة وأنها تحتاج لأعمال تطهير ومواجهة التلوث بها للحماية من مخاطرها والحفاظ على صحة المواطنين منوهًا بأن الفترة القادمة ستشهد تغطية عدد من الترع والمصارف بمختلف قرى ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشي والحضاري للمواطنين ودعم قطاعات الري والزراعة لافتًا إلى أنه كلف مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بمتابعة أعمال تنفيذ المشروع.وأوضح حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا إنه جاري البدء في تغطية الترعة الملاصقة للكتلة السكنية بالناحية الشرقية بجوار الطريق السريع أسيوطسوهاج كصرف مغطى بطول 250 متر لاستغلالها للاستخدام الأمثل لافتا إنه تم المرور ومتابعة المشروع بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بحضور محمد كمال نائب رئيس المركز وفريق العمل التابع لهندسة رى صدفا موضحًا أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على المياه في الترع والمصارف التي يعاد استخدام مياهها والحد من حجم التأثيرات البيئية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.