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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان: ضحيتا الاغتيال قاضيتين في المحكمة العليا بكابول

الأحد 17/يناير/2021 - 10:07 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أفاد مسؤولون من أفغانستان، اليوم الأحد، أن مسلحين اغتالوا بالرصاص قاضيتين تعملان في المحكمة العليا في العاصمة الافغانية كابول، وذلك مع استمرار مسلسل الاغتيالات الذي تشهده العاصمة الأفغانية منذ أيام.

وأوضحت الشرطة أن القاضيتين لقيتا حتفهما في وسط كابول، بينما كانتا في طريقهما إلى العمل.

فيما أكد جمشيد رسولي، المتحدث باسم مكتب النائب العام، أن الضحيتين تعملان في المحكمة العليا.

بالتزامن، نشرت وسائل إعلام محلية صورة لجثة إحدى القاضيتين ملقاة على الأرض وسط الطريق، فيما تجمهر عدد قليل من الناس حولها، بعضهم بدا في حال صدمة.

يأتي هذا بعد أن قتل شرطيان السبت في كابول جراء انفجار لغم وُضع على جانب طريق لاستهداف سيارتهما، حسبما أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية، في وقت يتواصل العنف في أفغانستان رغم محادثات السلام الجارية بين الحكومة وحركة طالبان.

يذكر أن أعمال العنف تصاعدت في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما في العاصمة التي شهدت سلسلة من عمليات القتل التي استهدفت الشرطة وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.

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