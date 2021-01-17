اليوم.. الحكم على 8 متهمين بـ «الاتجار بالبشر» في منشأة ناصر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، الحكم على 8 متهمين لادارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشأة ناصر.والمتهمون هم كل من - حسب ترتيبهم بأمر الإحالة - "مصطفي.ر" طبيب بشري و"إبراهيم.س" بدون عمل و"سامح.ر" شريك في مقلى و"رامي.س" و"خالد.ي" يعمل سكرتير طبيب و"اشرف.ي" نجار مسلح و"مصطفي.م" سائق و"مصطفي.ا" صاحب معرض سيارات.يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بانهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم ابراهيم محمد واية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجتهم للمال بقصد استئصال اعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل بروها تقدر بحوالي 15 % وكان ذلك حال كون المتهم الاول طبيب اخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفي القاهرة الفاطمي وطبيب كلي مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.