5 نقوشات حيوانية مختلفة للمعاطف موضة شتاء 2021

أصبحت نقوشات الحيوانات على المعاطف هى الموضة الرائجة لموسم فصل شتاء عام 2021، ونجحت تلك النقوش ليكون لها مكان خاص في عالم الموضة، فهي دائمًا متواجدة في جميع المواسم المختلفة سواء انتشرت على البنطلونات أو الفساتين أو الأحذية والحقائب.



"الدستور" تستعرض في التقرير التالي أبرز النقوشات الحيوانية الرائجة في شتاء 2021





◄ المعطف البافر بنقشة جلد النمر



مازالت المعاطف المنفوخة والجواكيت البافر تسيطر على صيحات موضة موسم فصل شتاء عام 2021، يمكن ارتدائها والظهور بها بمظهر متجدد ومختلف بنقشة جلد النمر، فهو سيمنح هذا المعطف التقليدي لمسة من الفخامة.



◄ معطف فرو كاجوال بنقشة الحمار الوحشي



لمحبات الفرو الصناعي اللاتى يبحثن عن معطف كاجوال من الفرو ذو مظهر مختلف يمكن الحصول على المعطف الفرو بنقوش الحمار الوحشي بستايل كاجوال أنيق ويحتوي على قبعة رأس يمكن ارتدائها في الأيام الباردة ويتميز بألوانه المحايدة وهما الأبيض والأسود واللذين يجعلانه مناسب لأي إطلالة.



◄ معطف فرو كلاسيك بنقشة جلد النمر



تميل الكثير من النساء لارتداء المعاطف الفرو لإطلالة كلاسيكية أنيقة، وأصبح المعطف الفرو الكلاسيكي بنقوش جلد النمر موضة لموسم فصل شتاء عام 2021 والذي يأتي بتصميم جذاب وأنيق.



◄ معاطف بنقشة جلد الثعبان



انتشرت المعاطف ذات نقوش جلد الثعبان انتشار كبير خلال السنوات الماضية، وعادت من جديد، بالكثير من التصميمات والاقمشة المختلفة من الجلد والقماش التويد، وجميعها تظهر نقوش جلد الثعبان بمظهر أنيق جدا.

