209 ملايين جنيه لرفع كفاءة موانئ البحر الأحمر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الخدمة بموانئ البحر الأحمر بتكلفة إجمالية قدرها 209.1 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه قرابة العامين.وقالت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إن المشروع تضمن بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طن، بهدف زيادة معدلات القطر والإرشاد للسفن وتقليل زمن دخول وخروج السفن.