صالح عبدالحي أول مطرب عربي على إذاعة لندن

قبل أول بث تلفزيوني في مصر عام 1960، كانت الإذاعة هي وسيلة التواصل بين المصريين والفنانين، دون عناء حضور الحفلات أو الذهاب إلى دور السينما، وكان الراديو جزءًا أساسيًا من حياة الأسرة المصرية، وكان من بين أهم الأصوات التي تعرض على الإذاعة المصرية ووصلت شهرته لإذاعات عالمية، هو المطرب المصري صالح عبدالحي، أو فارس الموسيقى المصرية كما لقبه النقاد.ولد صالح الجواد خليل في العام 1896 بمنطقة السيدة زينب، وتوفي والده قبل ميلاده لتتولي والدته تربيته بمساعدة خاله، وهو المطرب عبدالحي حلمي، وهو ما جعل اسمه الفني صالح عبدالحي نسبة لخاله.وكانت بدايته مع الغناء حينما كان يحضر للاستماع لبروفات خاله استعدادًا للحفلات واستمع خاله لصوته وأعجب به بشدة، وأوكل تعليمه لزملاءه من العازفين والمطربين الذين اصطحبوه إلى الحفلات وشاركهم في الغناء، عقب تعلمه اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم في الكتاب.اختار صالح عبدالحي آلة القانون متقنًا العزف عليها، وكان أول المواويل التي أدّاها "ياما انت واحشني" من ألحان محمد عثمان، ليبدأ الاحتراف في سن باكرة ويقيم الحفلات في عدد من محلات السهر إلى جانب صالونات الباشوات.وكانت بداية ظهور صالح عبدالحي في أول إذاعة مصرية كأول مطرب يغني في الإذاعة الرسمية التي انطلقت في عام 1934، ثم بدأ غناء الموال واشتهر في ذلك، كما أعاد للذاكرة في ذلك الوقت أغاني عبده الحامولي في الإذاعة، كما حرص صالح عبدالحي على تسجيل أسطواناته التي غنى فيها لعبده الحامولي وسلامة حجازي ومحمد عثمان وعبدالحي حلمي، ما أهله ليرتبط اسمه بلقب أمير الطرب ثم ملك الطرب وبهذه الألقاب وتلك النشاطات سبق صالح عبدالحي ابن جيله محمد عبدالوهاب.ولم يكن صالح عبدالحي أول مطرب تقدم له سهرات غنائية في الإذاعة المصرية الرسمية في ذلك الوقت فقط، وإنما كان هو المطرب العربي الوحيد الذي أذيعت له أغنية على امتداد 45 دقيقة من إذاعة لندن البرنامج العام الناطق باللغة الانجليزية.